Giornata intensa a Milano-Cortina: c'è la combinata a squadre donne nello sci alpino, nello sci di fondo la sprint uomini e donne. Short track con le qualificazioni e le finali in staffetta mista, poi la finale per il bronzo nel curling doppio misto tra Italia e Gran Bretagna e lo slittino singolo donne con le azzure in corsa. Qui tutti i risultati e le news live

Da Tesero a Cortina...

Da Tesero si andrà poi a Cortina per la combinata a squadre femminile di sci alpino. Italia al via con quattro coppie: Goggia/Della Mea, Pirovano/Peterlini, Nicol Delago/Trocker e Nadia Delago/D'Antonio.

Nello sci di fondo il giorno di Pellegrino

Dal biathlon al curling, passando per lo slittino, lo short track, lo sci di fondo e lo sci alpino. Sono tante le occasioni di medaglia in questo martedì per la spedizione italiana alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Una giornata ricca di appuntamenti che inizierà con la sprint in tecnica classica di sci di fondo. L'Italia punta soprattutto su Federico Pellegrino, tra gli outsider di una gara che vede Johannes Klaebo come grande favorito.

Una giornata intensa a Milano-Cortina

Buongiorno!

Sarà una giornata intensa oggi a Milano-Cortina con tante gare e tanti azzurri con ambizioni di medaglia. Qui tutti i risultati in tempo reale e le news. Buona Olimpiade!

