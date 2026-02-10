Giornata intensa a Milano-Cortina: c'è la combinata a squadre donne nello sci alpino, nello sci di fondo la sprint uomini e donne. Short track con le qualificazioni e le finali in staffetta mista, poi la finale per il bronzo nel curling doppio misto tra Italia e Gran Bretagna e lo slittino singolo donne con le azzure in corsa. Qui tutti i risultati e le news live

