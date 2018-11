Manchester City-Manchester United, tutte le quote del derby

Il City di Guardiola, primo con 29 punti e ancora imbattuto in Premier League (10 vittorie e 2 pareggi), affronta in casa i Red Devils in uno degli appuntamenti più attesi del weekend calcistico. Gli uomini di Mourinho, settimi con 20 punti, mirano a replicare l’impresa dello scorso aprile, quando vinsero 3-2 al City of Manchester Stadium, rimandando la festa scudetto dei Citizens con una sorprendente rimonta (da 2-0 a 2-3). Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria in Champions: il City ha vinto con un tennistico 6-0 sul campo dello Shakthar, mentre lo United ha superato 2-1 la Juventus a Torino.

Manchester City-Manchester United: i precedenti

Derby numero 177 tra City e United, con i Red Devils che guidano il bilancio con 79 vittorie a 51 in tutte le competizioni. Anche limitando l’analisi ai 42 scontri di Premier lo United resta nettamente in vantaggio con 21 successi a 13 (8 i pareggi). I Citizens non hanno vinto nessuno degli ultimi tre derby casalinghi in campionato, raccogliendo due sconfitte e un pari negli ultimi tre incroci disputati davanti al loro pubblico.

Manchester City-Manchester United: quote sull’esito

I bookmaker danno fiducia al City, a punteggio pieno in casa in questo avvio di campionato e favoritissimo anche stavolta a quota 1.35 (X a 5.30 e 2 a 8.20). L’undici di Guardiola è avanti anche nelle scommesse sull’esito al termine del primo tempo (1 1° Tempo a 1.74) e nel parziale/finale (1/1 a 1.86). Chi prevede un successo ampio dei padroni di casa può alzare la posta con la giocata con handicap 1 (1) a 1.83, in cassa se Aguero e compagni vincono con almeno due reti di scarto. Sul fronte del risultato esatto le opzioni più attese sono 2-0 (7.70), 2-1 (8.50) e 3-0 (9.30), mentre l’1-1 sale a quota 10.00.

Manchester City-Manchester United: quote delle scommesse sui gol

Il City ha segnato 33 reti in 11 giornate (in media 3 gol a partita), concedendone 4 e collezionando ben 7 clean sheet. Lontana la situazione dei Red Devils: 19 gol all’attivo e 18 al passivo, con una sola partita a rete inviolata. Tre degli ultimi quattro derby di Premier sono finiti a porte aperte e con almeno tre reti complessive, un dato che in quota lascia immaginare un match da Over 2.5 (a 1.43) e Goal (1.63). La prima marcatura più attesa quella del City a 1.33, sale invece a 3.55 la rete iniziale dei Red Devils. Per alzare le quote delle scommesse sui gol segnaliamo anche le combo 1X (Goal) a 1.89 e 1X (Over 2.5) a 1.55.

Manchester City-Manchester United: quote dei marcatori

Il gol più atteso è quello di Aguero, capocanonniere attuale in Premier League con 7 centri. La sua rete nel derby è data 1.80 nei 90 minuti, a 4.50 come primo marcatore e sale a 17.00 abbinata al 2-0 finale dei Citizens. Lo seguono tra i compagni di squadra Sané e Sterling, entrambi a 2.30. Tra i Red Devils occhio in particolare a Martial, che segnando diventerebbe il settimo giocatore a segnare in 5 più gare consecutive di Premier con la maglia dello United dopo van Nistelrooy, Rooney, Cantona, Yorke, Cristiano Ronaldo e van Persie. La sua rete nel corso della gara è data 3.60 e arriva a 12.00 come primo marcatore.