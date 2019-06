Belgio-Italia Under 21, quote e propostici degli Europei

Lo scivolone nel secondo impegno contro la Polonia (0-1) ha complicato il cammino degli Azzurrini, che alla vigilia dell’ultimo match del girone non sono più padroni del proprio destino. La situazione nel Gruppo A al momento è la seguente: Polonia prima a quota 6, Italia e Spagna a 3 e Belgio ultimo e già fuori. Questo significa che anche un successo potrebbe non bastare a guadagnare le semifinali, aperte solo alle prime qualificate dei tre gruppi e alla migliore seconda. Nella partita in programma sabato 22 giugno alle 21 a Reggio Emilia l’Italia deve vincere e sperare in un successo della Spagna contro i polacchi con uno o due gol di scarto, ma non di più.

Belgio-Italia: i precedenti

Le due selezioni Under 21 si sfidano per la quinta volta all’Europeo, ma questo è il primo incrocio nella fase finale. Alle qualificazioni a Euro 2015 si sono spartite una vittoria esterna a testa: 3-1 in rimonta per il Belgio a Rieti grazie ai gol di Hazard e Carrasco e 1-0 degli Azzurrini a Genk con rete di Battocchio. L’Italia aveva invece chiuso con 4 punti i due confronti di qualificazione a Euro 1986: 1-1 a Bruxelles con gol di Roberto Mancini su rigore, e 3-0 a San Benedetto del Tronto. Il Belgio ha tuttavia vinto il precedente più recente, battendo 1-0 gli Azzurri nell’amichevole dello scorso 11 ottobre.

Belgio-Italia: quote sull’esito

Dopo aver perso entrambe le gare disputate contro Polonia (3-2) e Spagna (2-1), il Belgio è già ufficialmente fuori dalla competizione. Diversa la situazione dell’Italia, ancora in corsa per un posto in semifinale e favoritissima in quota, con il 2 offerto a 1.35 contro il 7.25 dell’1 e il 5.25 dell’X. Il passaggio del turno di Chiesa e compagnia è dato a 1.80, l’eliminazione a 1.90 (Italia semifinalista: sì, no), mentre sale a 3.00 l’arrivo in finale e a 2.35 la vittoria del trofeo. Gli Azzurrini la spuntano anche nelle scommesse sul vantaggio al termine della prima frazione di gara (2 1° tempo a 1.73) e nel parziale/finale (2/2 a 1.83) Nelle scommesse sul punteggio la quota più bassa spetta allo 0-2 (a 6.90), seguito da 0-1 (a 8.20), 1-2 (a 8.30) e 0-3 (a 8.70).

Belgio-Italia: quote delle scommesse sui gol

Sul fronte delle giocate sui gol le lavagne dei bookmaker lasciano immaginare una partita a porte aperte (Goal a 1.76) e all’insegna dello spettacolo (Over 2.5 a 1.50). La prima marcatura più attesa è quella azzurra a 1.32 (Segna 1° Goal), la Somma Goal Finale è 3 a quota 4.00 e il Tempo il cui si aspettano più reti è la ripresa (Tempo con più Goal: 2 a 2.00). L’Over 1.5 degli Azzurrini vale 1.32, l’Over 2.5 è a 2.10 (Under/Over Squadra Ospite) e il gol dei ragazzi di Di Biagio in entrambi i tempi è dato a 1.89. Tra le scommesse combinate segnaliamo in particolare l’X2 (Over 2.5) a 1.63.

Belgio-Italia: quote dei marcatori

Nelle giocate sui marcatori segnaliamo tra gli Azzurri le quote di Chiesa (a 2.00) e Pellegrini (a 3.25), entrambi a segno nel match di esordio contro la Spagna, oltre a quelle di Cutrone (a 2.25) e Kean (a 2.00). Nel Belgio i favoriti sono invece Iseka (a 4.50) e Lukebakio (a 5.00).