MotoGp, Gp Germania 2019: le quote e i pronostici del Sachsenring

Domenica 7 luglio si correrà il Gp Germania 2019 al Sachsenring. Ad una settimana di distanza dalla vittoria di Vinales ad Assen, l’occasione da parte della Yamaha di confermare la crescita avuta nelle ultime gare. Il pilota spagnolo ha dimostrato tutto il suo talento nel Gp d’Olanda e ora vuole dare continuità ai suoi risultati. Discorso totalmente diverso per Valentino Rossi, reduce da tre zeri in classifica che lo hanno tagliato fuori dalla corsa al Mondiale. L’italiano resta però ancora il miglior pilota Yamaha dando un’occhiata alla classifica generale ed è per questo che ci si aspetta una reazione da campione.

Forte del secondo posto di Assen, Marc Marquez continua la sua corsa solitaria verso l’ennesimo titolo. Lo spagnolo della Honda potrebbe anche questa volta gestire la situazione e controllare che non ci siano avversari pericolosi per la corsa al Mondiale. La Ducati però non vuole restare a guardare ed è chiamata alla riscossa con Dovizioso e Petrucci a caccia di punti importanti per dare nuovi stimoli alla stagione. Occhio ovviamente anche ai giovani Rins e Quartararo, ormai stabilmente tra le prime posizioni. In grande crescita Morbidelli, così come Crutchlow, una competitività che rende ancora più affascinante la gara di domenica.

Moto, Gp Germania 2019: Marquez favorito anche al Sachsenring

Si abbassa ancora di più la quota che vuole Marc Marquez vincitore del Gp Germania 2019. Al Sachsenring il trionfo dello spagnolo è dato a 1.35, meno della quota di 2.00 data per la sua vittoria (poi mancata) ad Assen. Nonostante Vinales anche i bookmakers non hanno dubbi e prevedono un ritorno in grande stile del pilota Honda, giusto per rimettere le cose in chiaro e dimostrare a tutti chi è più forte. Dietro lo spagnolo, la coppia formata da Alex Rins e Maverick Vinales data a 6.00. I due piloti potrebbe approfittare di un passo falso di Marquez e sono pronti eventualmente a cogliere al volo l’occasione.

Moto, Gp Germania 2019: ancora problemi per Valentino Rossi

Guadagna fiducia e credito Fabio Quartararo che nella giornata delle qualifiche mostra sempre di avere un gran passo. La vittoria del pilota Petronas è data a 9.00 e secondo i bookmakers ha più chance di Dovizioso, Petrucci e Rossi. Il terzetto di italiani è quotato a 20.00, segnale chiaro di un andamento che non convince finora le case da gioco. Dietro di loro c’è il vuoto con Crutchlow, Miller e il buon Morbidelli a 50.00. Ancora pià indietro troviamo Espargaro e Nakagami a 66, mentre si supera quota 100 con Bradl e Mir. Tra le possibili scommesse troviamo anche Syahrin a 200, Abraham, Bagnaia, Aleix Espargaro, Iannone, Oliveira, Rabat e Zarco a 300.

Per la vittoria finale del Motomondiale si abbassa ulteriormente la quota per scommettere su Marc Marquez, ora a 1.12. Distanti tutti gli altri con Dovizioso a 7.50, Rins a 12, Petrucci e Rossi a 25 e Vinales a 50 nonostante i 65 punti in classifica.