Alla vigilia Conor O’Shea aveva avvisato il gruppo: "Con l’Irlanda sarà un’occasione per molti ragazzi per mettersi in mostra in vista del Mondiale", annunciando tanti esperimenti. All’Aviva Stadium di Dublino l’Italrugby ha perso 29-10 il primo test match in preparazione al Mondiale giapponese (in programma dal 20 settembre al 2 novembre). Per gli azzurri un altro ko, con 5 mete a 2 in favore dei Verdi e un dominio pressoché totale del gioco. L’Italia può comunque sorridere per il recupero di Matteo Minozzi: avrebbe dovuto partire dalla panchina e giocare una ventina di minuti nel secondo tempo. E invece l’infortunio di Zanon nel riscaldamento (stiramento al polpaccio) ha anticipato i tempi: il rugbista delle Zebre, rientrato dopo quasi un anno di stop, è sembrato subito tonico, dando segnali incoraggianti a coach O’Shea. Bene anche Mbandà e Canna, gli unici azzurri nel tabellino marcatori. Sabato 17 agosto a San Benedetto del Tronto secondo test match contro la Russia. Gli altri impegni contro la Francia a Parigi (il 30 agosto) e contro l’inghilterra a Newcastle (il 6 settembre). Poi sarà Mondiale.