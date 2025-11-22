Nations Series, Italia-Cile stasera su Sky

A novembre il meglio della palla ovale mondiale si confronta nelle “ Quilter Nations Series ” su Sky e in streaming su NOW , con tante sfide da vivere in diretta. Grande attesa, sabato 22 novembre , per la partita che vedrà di fronte per la prima volta l’ Italia e i sudamericani del Cile . La sfida sarà ospitata dallo stadio Ferraris di Genova in diretta su Sky Sport Arena e NOW, con inizio del collegamento live alle 20.40 per un ampio pre partita con le due leggende del rugby azzurro Diego Dominguez e Andrea De Rossi, che analizzeranno i principali temi dell’incontro, mentre i protagonisti in campo si alterneranno al microfono di Moreno Molla. Alle 21.10 il via alla sfida, che sarà raccontata dalla coppia Francesco Pierantozzi-Andrea De Rossi. Al termine, un ampio post partita con commenti, analisi e le voci dei protagonisti.

Le altre partite del fine settimana su Sky

Questo grande fine settimana di test match di rugby proporrà altre 5 partite di livello mondiale: sabato 22 alle 16.10 Galles-All Blacks in diretta su Sky Sport Arena e NOW; alle 18.40 Irlanda-Sudafrica in diretta su Sky Sport Arena e NOW; alle 21.10 Irlanda-Australia in diretta su Sky Sport Mix e NOW. Le emozioni del fine settimana targato “Quilter Nations Series” su Sky si concluderanno domenica 23 novembre con le ultime due sfide: in diretta alle 14.40 su Sky Sport Max e NOW con Scozia-Tonga e in diretta alle 17.10 Inghilterra-Argentina, ancora su Sky Sport Max e NOW. Alle 21.05 in diretta su Sky Sport Arena e NOW per la 10^ giornata del TOP 14 francese la sfida Stade Francais-Tolone. Durante tutto il mese delle “Quilter Nations Series”, su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.