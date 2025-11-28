Tre giorni di rugby su Sky

Un grande fine settimana di rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. In diretta le italiane dello United Rugby Championship: Ulster-Benetton Treviso (venerdì 28 alle 20.45) e Zebre-Cardiff (sabato 29 alle 14, tutto su Sky Sport Arena e NOW). Per le Nations Series in campo Galles e Sudafrica (sabato 29 alle 16.10), poi il Top 14 con Pau-La Rochelle (domenica 30 alle 21.05, tutto su Sky Sport Arena e NOW)