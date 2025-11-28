Tre giorni di rugby su Sky: United Championship, Quilter Nations Series e Top 14guida tv
Un grande fine settimana di rugby è in arrivo su Sky e in streaming su NOW. In diretta le italiane dello United Rugby Championship: Ulster-Benetton Treviso (venerdì 28 alle 20.45) e Zebre-Cardiff (sabato 29 alle 14, tutto su Sky Sport Arena e NOW). Per le Nations Series in campo Galles e Sudafrica (sabato 29 alle 16.10), poi il Top 14 con Pau-La Rochelle (domenica 30 alle 21.05, tutto su Sky Sport Arena e NOW)
Ancora un fine settimana di grande rugby su Sky e in streaming su NOW. Dopo la pausa per le Nazionali, tornano le appassionanti sfide dello United Rugby Championship. Si riparte dalla 6^ giornata per le due franchigie italiane impegnate: domani, venerdì 28 novembre, alle 20.45 in diretta su Sky Sport Arena e NOW la Benetton Treviso è ospite dell’Ulster. Sabato 29 novembre alle 14 tocca alle Zebre, in casa contro Cardiff. Diretta su Sky Sport Arena e NOW.
Si chiudono i test autunnali con Galles-Sudafrica
Sempre sabato, spazio anche all’ultimo test match delle Quilter Nations Series di novembre: in campo vanno il Galles e i campioni del mondo del Sudafrica, alle 16.10 in diretta su Sky Sport Arena e NOW.
Top 14, sfida al vertice tra Pau e La Rochelle
Come ogni fine settimana, l’ultimo appuntamento in ordine di tempo è con il campionato nazionale di maggiore qualità in Europa: il Top 14 francese vive la sua 11^ giornata e domenica 30 novembre alle 21.05 propone Pau-La Rochelle in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.
La programmazione del rugby su Sky e NOW
Venerdì 28 novembre
- Ore 20.45: ULSTER-BENETTON, Sky Sport Arena e NOW (Molla/Fusetti)
Sabato 29 novembre
- Ore 14: ZEBRE-CARDIFF, Sky Sport Arena e NOW (Malpezzi/Fusetti)
- Ore 16.10: GALLES-SUDAFRICA, Sky Sport Arena e NOW (Pierantozzi/De Rossi)
Domenica 30 novembre
- Ore 21.05: PAU-LA ROCHELLE, Sky Sport Arena e NOW (Molla/De Rossi)