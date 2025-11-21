Sei Nazioni e Nations Championship 2026 su Sky!

Sky ha acquisito i diritti di trasmissione di due grandi tornei di rugby per il 2026: il Guinness Men’s Six Nations e il Nations Championship. Nella Casa dello Sport di Sky arrivano in esclusiva le sfide tra le più grandi nazionali della palla ovale: il tradizionale torneo che vede di fronte le 6 grandi europee e la nuova competizione con 12 top team mondiali

L’edizione 2026 del Guinness Men’s Six Nations , uno dei tornei più prestigiosi del panorama rugbistico mondiale, inizierà nel fine settimana tra il 5 e il 7 febbraio : la prima giornata darà il via alla 132esima edizione, con l’ Italia in gara per il ventisettesimo anno consecutivo insieme a Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles e Francia. La conclusione dell’edizione 2026 è prevista per sabato 14 marzo . Inoltre, in arrivo anche il Guinness Men’s U20 Six Nations e il Guinness Women’s Six Nations .

Su Sky anche la nuova competizione con 12 top team mondiali

A partire dall’estate 2026, poi, appuntamento con il Nations Championship, la nuova competizione che accorperà i tradizionali test match estivi e autunnali e vedrà la partecipazione delle 6 squadre del Guinness Men’s Six Nations, le 4 del The Rugby Championships (Argentina, Australia Nuova Zelanda e Sudafrica), Giappone e Fiji. I primi 3 Rounds si svolgeranno tra il 4 e il 18 luglio 2026 (con l’Italia che affronterà Giappone, Nuova Zelanda e Australia), i Rounds 4-6 dal 6 al 21 novembre 2026 (con l’Italia che affronterà il Sudafrica, l’Argentina e il Fiji), e il Weekend Finale il 27-28-29 novembre 2026.