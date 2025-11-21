Sei Nazioni e Nations Championship 2026 su Sky!

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il prossimo Sei Nazioni e il nuovo torneo Nations Championship in esclusiva su Sky

l'annuncio

Sky ha acquisito i diritti di trasmissione di due grandi tornei di rugby per il 2026: il Guinness Men’s Six Nations e il Nations Championship. Nella Casa dello Sport di Sky arrivano in esclusiva le sfide tra le più grandi nazionali della palla ovale: il tradizionale torneo che vede di fronte le 6 grandi europee e la nuova competizione con 12 top team mondiali

ITALIA-CILE, IL XV AZZURRO

ascolta articolo

Un’altra importante novità per la Casa dello Sport, con il grande rugby ancora protagonista: Sky acquisisce infatti i diritti in esclusiva per la trasmissione del Guinness Men’s Six Nations e del Nations Championship per il 2026. 

Sei Nazioni, la 132^ edizione al via a febbraio 2026

L’edizione 2026 del Guinness Men’s Six Nations, uno dei tornei più prestigiosi del panorama rugbistico mondiale, inizierà nel fine settimana tra il 5 e il 7 febbraio: la prima giornata darà il via alla 132esima edizione, con l’Italia in gara per il ventisettesimo anno consecutivo insieme a Inghilterra, Scozia, Irlanda, Galles e Francia. La conclusione dell’edizione 2026 è prevista per sabato 14 marzo. Inoltre, in arrivo anche il Guinness Men’s U20 Six Nations e il Guinness Women’s Six Nations.

Su Sky anche la nuova competizione con 12 top team mondiali

A partire dall’estate 2026, poi, appuntamento con il Nations Championship, la nuova competizione che accorperà i tradizionali test match estivi e autunnali e vedrà la partecipazione delle 6 squadre del Guinness Men’s Six Nations, le 4 del The Rugby Championships (Argentina, Australia Nuova Zelanda e Sudafrica), Giappone e Fiji. I primi 3 Rounds si svolgeranno tra il 4 e il 18 luglio 2026 (con l’Italia che affronterà Giappone, Nuova Zelanda e Australia), i Rounds 4-6 dal 6 al 21 novembre 2026 (con l’Italia che affronterà il Sudafrica, l’Argentina e il Fiji), e il Weekend Finale il 27-28-29 novembre 2026.

Il grande rugby è nella Casa dello Sport

Due spettacolari tornei che arricchiscono l’offerta rugbystica della Casa dello Sport e che si aggiungono alle grandi sfide tra le franchigie internazionali dello United Rugby Championship e al meglio del rugby francese del Top 14. Tutto con la grande copertura editoriale garantita dalla squadra di Sky Sport.

Rugby: Altre Notizie

Sei Nazioni e Nations Championship 2026 su Sky!

l'annuncio

Sky ha acquisito i diritti di trasmissione di due grandi tornei di rugby per il 2026: il Guinness...

Italrugby, il XV per la sfida al Cile

Rugby

Sabato -live su Sky Sport Arena e NOW- l'Italia del rugby affronta a...

Rugby, Italia-Sudafrica 14-32: azzurri ko a Torino

Rugby

Ci ha provato l'Italia di Quesada ad avere la meglio sul Sudafrica campione del mondo nel secondo...

Nations Series, Italia-Sudafrica e non solo su Sky

guida tv

Torino capitale dello sport tra ATP Finals e Quilter Nations Series per un un sabato da vivere...

Italrugby, il XV per la sfida al Sudafrica

nations series

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà il Sudafrica sabato 15 novembre...
VAI ALLA SEZIONE

RUGBY: ALTRE NEWS