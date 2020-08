La tanto attesa sfida tra Isola del Nord e Isola del Sud in Nuova Zelanda si giocherà sabato 5 settembre a porte chiuse nella capitale Wellington allo Sky Stadium.

La partita, una sorta di match tra probabili e possibili All Blacks, avrebbe dovuto essere disputata a Auckland a Eden Park, ma le regole più restrittive per la metropoli neozelandese hanno costretto tutti allo spostamento. La perdita per il mancato incasso è di circa un milione di dollari nz, circa 600 mila euro, non una cifra altissima, con prezzi dei biglietti originariamente non alti per riempire lo stadio, con circa 35.000 posti a Wellington. Soldi che non entreranno nella casse della federazione neozelandese.