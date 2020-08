Il mistero del trofeo ritrovato

Ci vorrà ancora un giorno per capire se la tanto attesa partita tra I sola del Nord e I sola del Sud della Nuova Zelanda , già rinviata di una settimana al 5 settembre, si giocherà e in quale città, Auckland, come previsto, o Wellington, come appare probabile, a causa delle restrizioni imposte dopo il ritorno dei casi di covid-19 nel paese. Un match tra probabili e possibili All Blacks, di altissimo livello e dalla lunghissima storia, quasi 120 anni . Ci sono invece voluti 88 anni per ritrovare il trofeo assegnato dopo il 1925 alla squadra vincente tra le due isole . Un assistente magazziniere dell’Eden Park , lo stadio di Auckland, il tempio del rugby, non solo neozelandese, lo ha infatti scovato in una stanza dimenticata, tra tante memorabilia ammassate un po' a caso, sotto il North Stand, in sostanza la tribuna Nord .

Era scomparsa nel 1932

Dal 1932 si erano perse le tracce della coppa, secondo qualcuno finita nella cantina o nel solaio di un capitano del Sud o del Nord o, peggio ancora, secondo altri, addirittura fusa in tempo di guerra, essendo d’argento. Una coppa portata in Nuova Zelanda dagli "Invincibles", i favolosi All Blacks che, tra il settembre del 1924 e il febbraio del 1925, si sono guadagnati il soprannome grazie a un tour fatto di sole vittorie, 32 in 32 partite, giocate in Irlanda, Inghilterra, Galles e Francia. La squadra di George Nepia, il più famoso giocatore maori, ed uno dei più conosciuti in assoluto ancora oggi. L’estremo maori, in campo tra l’altro in tutte le 32 partite e tutti i suoi compagni erano stati premiati, con grande orgoglio, dai neozelandesi espatriati, gli emigrati in Europa, che, in 400, avevano messo mano al portafoglio per comprare prima e donare poi la coppa agli All Blacks. Arrivata in Nuova Zelanda era stata destinata a chi, come detto, fra i rugbisti del Nord o del Sud l’avesse conquistata nella sfida all’epoca con cadenza sostanzialmente annuale. Ci sono cinque “placche” sulla base del trofeo per cinque sfide, manca proprio quella del 1932, anno in cui è stata sicuramente assegnata ma non…restituita. Adesso più che cercare chi l’abbia persa, nel senso stretto del termine, ossia smarrita, il colpevole, difficilmente in vita, bisognerà sperare di vederla consegnata a un vincitore, sul campo. La coppa c’è, la partita tra isola del Nord e isola del Sud, non ancora, ci sarà, forse...