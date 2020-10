Franco Smith , Capo Allenatore della Nazionale Italiana Rugby , ha ufficializzato la formazione che sabato all’Aviva Stadium di Dublino affronterà l’ Irlanda nel primo dei due recuperi del Sei Nazioni 2020 , in uno dei match rinviati lo scorso inverno a causa della pandemia. Sono tre i debuttanti assoluti , con la linea verde scelta dallo staff azzurro. Triangolo allargato formato dall’esperto Jayden Hayward – unico over 30 a lista gara – e la coppia Bellini-Padovani. Carlo Canna viene confermato come centro accanto a Luca Morisi. Mediana inedita con il primo caps per il neo biancoverde Paolo Garbisi e Marcello Violi. Jake Polledri indosserà per la prima volta la maglia numero 8 azzurra affiancato da Braam Steyn e Sebastian Negri. Seconda linea di stampo Benetton con Lazzaroni e Cannone, inedita in Nazionale, mentre in prima linea i colori sono quelli delle Zebre con Fischetti – alla prima da titolare – e Zilocchi ai lati di Luca Bigi giunto al suo cap numero quattro come capitano dell’Italrugby.

Smith: "Vogliamo un risultato positivo"

"E’ una bella sensazione tornare a lavorare in vista di un impegno internazionale importante - ha detto il CT azzurro, Franco Smith -. Ho visto pian piano la squadra crescere in questi mesi di ripresa delle attività dopo il lockdown e ora non vedo l’ora di vederli in campo. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno tanta voglia di voler dimostrare il loro valore in campo e conquistare un posto in squadra in questo gruppo. Tutti possono arrivare, la sfida difficile è confermare di poter continuare a vestire la maglia della Nazionale in altre occasioni in futuro. Assenza di pubblico? Siamo consapevoli delle difficoltà che il mondo sta vivendo ora. Sarà un partita particolare senza i nostri tifosi, ma avremo un motivo in più – oltre ai tanti che già abbiamo – per cercare di raccogliere un risultato positivo anche per chi non potrà seguirci allo stadio”.