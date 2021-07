Super sabato di rugby con 3 test match su Sky

Tre appuntamenti con il grande rugby nel sabato di Sky Sport: alle 6.30 Maori All Blacks-Samoa, alle 9.05 Nuova Zelanda-Tonga e alle 20.00 Romania-Argentina

Tornano su Sky Sport i grandi Test Match internazionali di rugby, con le più forti nazionali del mondo in campo, compresa quella degli “All Blacks” neozelandesi.

Proprio la Nuova Zelanda sarà protagonista domani di uno dei tre incontri che sarà possibile seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Per i neozelandesi, che tornano in campo nel primo dei 3 Test Match che giocheranno a luglio, l’avversario sarà Tonga, che gli “All Blacks” non li ha mai battuti. Live da Aukland a partire dalle ore 9.05 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Qualche ora prima, più precisamente alle ore 6.30, sempre a Auckland saranno di scena i Maori All Blacks, la selezione neozelandese composta totalmente, o quasi, da giocatori di etnia Maori, che se la vedranno con la nazionale di Samoa. Diretta su Sky Sport Arena.

In serata, trasferimento dall’emisfero sud all’Europa, più precisamente a Bucarest, con i padroni di casa della Romania che alle 20 ospiteranno l’Argentina, realtà ormai consolidata nel panorama del rugby mondiale, tanto da battere gli “All Blacks” nel corso di un 2020 da ricordare per i “Pumas”. Argentini sempre vittoriosi contro i rumeni. Anche questa partita in onda su Sky Sport Arena.

Live su Sky Sport e in streaming su NOW

sabato 3 luglio:

ore 6.30 Maori All Blacks-Samoa Sky Sport Arena

(telecronaca Paolo Malpezzi; commento Federico Fusetti)

ore 9.05 Nuova Zelanda-Tonga Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

(telecronaca Francesco Pierantozzi; commento Federico Fusetti)

ore 20 Romania-Argentina Sky Sport Arena

(telecronaca Moreno Molla; commento Andrea De Rossi)

(disponibile su Sky Go, anche in HD)