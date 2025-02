United Rugby Championship e Super Rugby su Sky

Il grande rugby è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Prosegue lo straordinario appuntamento con il meglio del rugby di club d’Europa e Sudafrica con lo United Rugby Championship. Due le franchigie italiane impegnate: la Benetton Treviso e le Zebre. L’undicesima giornata propone due sfide in diretta: si parte venerdì 14 febbraio, alle 20.35 live su Sky Sport Arena e NOW con Edimburgo-Zebre. La telecronaca sarà di Moreno Molla, il commento tecnico di Andrea De Rossi. Sabato alle 18.15 l’altro club italiano, il Benetton Treviso, ospita l’Ulster. Diretta su Sky Sport Uno e NOW con telecronaca di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti.