Sei Nazioni, gli Azzurri convocati per la Francia

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei 33 atleti convocati (più il trequarti Mirko Belloni in forza al Rovigo, invitato) per il raduno di Roma, in calendario a partire da domenica 16 febbraio. 17 giocatori arrivano dal Benetton Rugby, 6 dalle Zebre, 2 dalla Serie A Elite e 9 da squadre inglesi o francesi. Torna schierabile il pilone Mirco Spagnolo, che ha scontato la squalifica. Assente invece Dino Lamb, ko contro il Galles. Un possibile esordiente tra gli avanti, Matteo Canali e Tommaso Di Bartolomeo e uno fra i tre-quarti, Mirko Belloni del Rovigo, convocato al posto di Monty Ioane. L'ala del Lione ha un problema al ginocchio sinistro, che lo costringe a saltare il terzo turno, ma non sembra preoccupante per il futuro. Non selezionati per infortunio anche Paolo Odogwu, Louis Lynagh e Lorenzo Pani.