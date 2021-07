Sei Nazioni U20, l'Italia chiude con l'Inghilterra

A Cardiff Azzurrini in campo per la quinta ed ultima partita del Sei Nazioni Under 20. La gara contro l’Inghilterra – ad un punto dalla conquista del trofeo- da seguire oggi live alle 14.45 su Sky Sport Arena. Alle ore 12, gustoso antipasto con il Test Match tra Australia e Francia

SEI NAZIONI 2022: IL CALENDARIO DELLE PARTITE