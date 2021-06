Sei Nazioni 2022: il calendario delle partite

Ufficializzati oggi gli orari delle partite dell’edizione 2022 del torneo che vedrà in campo Italia, Inghilterra, Francia, Irlanda, Galles e Scozia. Sabato 5 febbraio saranno Irlanda e Galles a dare il via alla corsa al trofeo. Primo impegno degli Azzurri domenica 6 febbraio contro la Francia. Tutto il Sei Nazioni sarà live sui canali Sky Sport

Ufficializzati gli orari delle partite dell’edizione 2022 del Sei Nazioni, che andrà in onda live sui canali Sky Sport.

Sabato 5 febbraio alle 15.15 locali (16.15 italiane) saranno Irlanda e Galles a dare il via alla corsa al trofeo. Primo impegno degli Azzurri – che tornano a disputare la prima partita del torneo a Parigi a sei anni di distanza dall’ultima volta – in programma alle 16 di domenica 6 febbraio contro la Francia.

La squadra di Kieran Crowley farà il suo esordio casalingo una settimana più tardi, domenica 13 febbraio, alle 16 ospitando allo Stadio Olimpico di Roma l’Inghilterra. Programmato sempre di domenica, 27 febbraio alle 16 locali (17 italiane), il terzo impegno dell’Italrugby che farà visita all’Irlanda.

La seconda partita casalinga, valida per la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, è in calendario sabato 12 marzo alle 15.15 contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma. Chiusura del torneo in casa dei campioni in carica del Galles sabato 19 marzo alle 15.15 locali (16.15 italane), prima partita del classico “Super Saturday” che chiuderà la competizione.