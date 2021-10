L'autunno del rugby su Sky, oggi anche All Blacks

Con i primi due Test Match comincia l’autunno mondiale del rugby, con tanti incontri in onda su Sky e in streaming su NOW. In campo le migliori squadre europee e quelle dell’emisfero sud, compresi gli All Blacks. Tra le nazionali protagoniste anche l’Italia, impegnata in tre Test-Match, il primo il 6 novembre proprio contro la Nuova Zelanda

Con le prime due partite in onda oggi, sabato 30 ottobre, parte l’autunno mondiale del rugby, con il confronto tra le migliori squadre europee e quelle dell’emisfero sud, compresi gli All Blacks neozelandesi. Quello che sta per partire sarà un mese a tutto rugby su Sky e in streaming su NOW, con circa 20 match in calendario fino a fine novembre, tre di questi con l’Italia protagonista: il 6 novembre, quello più prestigioso e atteso, contro gli All Blacks, cui faranno seguito il 13 quello contro l’Argentina e il 20 contro l’Uruguay. Oggi, intanto, le prime due partite, che verranno trasmesse in diretta su Sky Sport Arena.

Scozia-Tonga e Galles-Nuova Zelanda live su Sky

Si comincia da Edimburgo e le protagoniste saranno le nazionali di Scozia e Tonga, che daranno vita al loro match sul prato del Murrayfield Stadium di Edimburgo. Inizio ore 15.30. Poco dopo la fine dell’incontro in terra scozzese, ecco la nazionale più attesa, quella della Nuova Zelanda, che sarà ospite del Galles, che non batte gli All Blacks da ben 68 anni. Incontro in programma al Millennium Stadium di Cardiff alle ore 18.15.