L’Italia chiude contro il Galles un Sei Nazioni intensissimo, fatto di alti e bassi, grandi gioie e cocenti delusioni. E lo fa cercando non solo la seconda vittoria nel torneo, ma soprattutto l’ennesima conferma di quanto il percorso intrapreso sia giusto: il successo con la Scozia e la bella prestazione contro la Francia sono stati due segnali importantissimi, adesso ne serve un altro. Vincere contro il Galles nella sfida del 27 aprile alle 12.30 (diretta tv Sky Sport Max, streaming su NOW) partendo peraltro favorite, uno status che quest’anno le Azzurre non hanno ancora mai avuto: contro la Scozia si partiva alla pari, forse con le scozzesi anche avvantaggiate nel pronostico dal fattore campo e dalla brutta sconfitta dell’Italia contro l’Irlanda, qui invece la squadra di Roselli sa di dover potare a casa il risultato.

Galles: dentro o fuori

Dall’altra parte c’è un Galles che non ha alternative: deve vincere per evitare il cucchiaio di legno dopo un torneo costellato di sconfitte e in cui soltanto contro la Scozia è stata realmente competitiva. Per evitare il secondo ultimo posto consecutivo le gallesi si affideranno principalmente alle cariche di Georgia Evans e alle scorribande di Carys Cox, la trequarti più pericolosa del gruppo. Le gallesi cominciano l’azione con le cariche delle avanti, nel tentativo di creare abbrivio avanzante e lanciare la velocità del proprio triangolo allargato, per poi chiudere l’azione con una delle prime 8: delle 9 mete segnate nel torneo, infatti, ben 7 sono state finalizzate da una giocatrice del pacchetto di mischia.

Azzurre all’attacco

L’Italia ha tutte le carte in regola per far male, a cominciare dalla capacità di Duca, Sgorbini, Turani e Tounesi di mettere la squadra sul piede avanzante con le loro cariche. A quel punto, una volta creati gli spazi le trequarti possono scatenarsi: Aura Muzzo è in stato di grazia (3 mete nelle ultime 2 partite e Player of the match con la Scozia) ma tutto il reparto arretrato è ampiamente pericoloso. La scelta di Roselli di schierare nuovamente Sara Mannini dall’inizio al posto di Beatrice Rigoni, poi, è un bel segnale di come la profondità stia aumentando. La trequarti del Colorno ha fatto bene in tutte le sue apparizioni finora, e contro il Galles potrebbe avere anche più opportunità di rendersi pericolosa.