Italia-All Blacks: è una festa del rugby

L'Italia del rugby torna finalmente in campo: sabato sfida da non perdere contro la Nuova Zelanda, in diretta dall'Olimpico di Roma dalle 13.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Negli occhi abbiamo ancora la mischia degli All Blacks in difficoltà contro quella italiana. Più che un sogno è un ricordo: Milano, San Siro, novembre 2009. Ottantamila entusiasti, la partita più vista di sempre tra quelle di Sky Sport e il risultato (6-20) che rientra molto ampiamente nella categoria delle sconfitte “onorevoli”. Del resto cosa vuoi fare contro gli All Blacks? Devi meritarti l’onore di giocare, guadagnare “credibilità e rispetto”, parole del nostro nuovo ct neozelandese, Kieran Crowley, l’All Black nr. 848, campione del mondo 1987, e devi cercare di sfruttare l’occasione per allargare la tua nicchia che, causa risultati negativi, è diventata ancora più piccola.

Non abbiamo mai vinto in 15 precedenti, c’è un pareggio ma le statistiche vanno interpretate: si tratta della partita all’ultima Rugby World Cup cancellata causa tifone, quindi non c’è stata… Se non si gioca causa forza maggiore in un torneo ecco un pareggio. Solo i regolamenti fermano la Nuova Zelanda.

Come si gioca contro gli All Blacks? Sai già come andrà a finire perché, Sudafrica a parte, è noto anche a tutte le altre squadre. Bisogna lottare, esaltarsi, rallentare i palloni, i neozelandesi sono maestri nel fare “uscire” dai raggruppamenti palloni ultra-veloci, e difendere, difendere in ogni occasione come se fosse quella decisiva, esagerando l’azione della vita o della morte. Marius Goosen, sudafricano di base in Italia, allenatore proprio della difesa azzurra, si sente due volte la settimana con Nienaber, head coach degli Springboks, i migliori in assoluto nel fermare gli avversari e gli unici capaci di far inceppare gli All Blacks. Speriamo serva, non solo per limitare i danni ma per fare una bella figura.