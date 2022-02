Sei Nazioni U20 al via, Francia-Italia LIVE su Sky

Al via il torneo Under 20 riservato ai giovani rugbisti con tutte le partite dell’Italia in diretta su Sky. Azzurrini al debutto in trasferta contro la Francia stasera alle 21 su Sky Sport Uno. Alla stessa ora, anche Scozia-Inghilterra live su Sky Sport Arena UNDER 20, FRANCIA-ITALIA: LE FORMAZIONI Condividi

In attesa del via nel weekend al Sei Nazioni dei “più grandi”, su Sky parte quello riservato ai giovani rugbisti europei, talenti di oggi e campioni del futuro, pronti a dar vita da oggi all’edizione 2022 del “Sei Nazioni U20”. Su Sky Sport sarà possibile seguire in diretta tutti i match dell’Italia, il primo contro la Francia, vittoriosa in ben tre occasioni del Sei Nazioni Under 20. Match in onda su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con il commento di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Si gioca a Mont-de-Marsan, con inizio alle ore 21.

Le squadre e l'ultimo precedente con la Francia leggi anche Sei Nazioni al via sabato: calendario e guida tv Le nazioni partecipanti sono le stesse del classico Sei Nazioni, compresa l’Italia, che si appresta a disputare la prima delle cinque partite in programma, seguendo lo schema del torneo maggiore, che prevede le stesse partite nella medesima giornata. Nella passata edizione, giocata nella bolla di Cardiff, in Galles, tra giugno e luglio 2021, gli Azzurrini hanno saputo misurarsi alla pari con le altre nazionali, perdendo con i francesi di soli due punti, sfiorando anche la vittoria, sfumata nel finale dopo un calcio non trasformato, che in caso di realizzazione avrebbe dato il successo ai ragazzi del Ct Massimo Brunello.

Tutte le partite degli Azzurrini live su Sky Un’Italia che mira, dunque, a migliorarsi ulteriormente e che dopo la Francia affronterà l’11 febbraio a Monigo (Treviso) i detentori del trofeo dell’Inghilterra, il 25 febbraio a Cork l’Irlanda, l’11 marzo, ancora a Monigo, la Scozia e, infine, il 20 marzo a Colwyn Bay il Galles. Stasera, oltre a Francia-Italia, alla stessa ora anche Scozia-Inghilterra, live su Sky Sport Arena, mentre la terza partita di questo primo turno, Irlanda-Galles, verrà proposta in differita lunedì 7 febbraio alle 20.45, sempre su Sky Sport Arena.

Su Sky Sei Nazioni U20 e femminile Già andato in onda in occasione dell’edizione 2021, l’U20 maschile che sta per partire è il primo pezzo degli eventi del 2022 del Sei Nazioni, che prevede anche i tornei delle Nazionali maggiori maschile e femminile, quest’ultimo al via il 27 marzo, da seguire su Sky e in streaming su NOW.