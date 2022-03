Nel gruppo rientrano Bigi, Zani, Fuser, Negri, Da Re, Braley e Capuozzo. Esordio con la nazionale maggiore per Gesi. Fa notizia, però, soprattutto l’assenza dell’atteso Parisse, che ha annunciato il ritiro a fine stagione e quindi, salvo ripensamenti, non giocherà la sua ultima partita all’Olimpico Condividi

Il commissario tecnico della nazionale italiana di rugby, Kieran Crowley, ha annunciato oggi la lista dei trentatré convocati per le ultime due sfide del torneo Sei Nazioni contro Scozia e Galles. E a fare notizia è questa volta più un’assenza che non i nomi dei giocatori chiamati. Non ci sarà, infatti, il capitano di lungo corso Sergio Parisse, che ha annunciato il ritiro dal rugby giocato a fine stagione e che quindi verosimilmente non avrà la possibilità di salutare per un’ultima volta il pubblico amico di Roma. Si ripete, insomma, un po’ quanto successo con Mauro Bergamasco alla Coppa del mondo 2015, quando non fu concessa un’ultima passerella al terza linea padovano. Senza contare che la decisione ha un po’ spiazzato tutti. I rumors davano pressoché per certa la chiamata di Parisse, immortalato in tutti i materiali promozionali della Federazione per la manifestazione di quest’anno e che nei mesi scorsi aveva rilasciato un’intervista programmata e congiunta ai principali quotidiani nazionali. Tutto, insomma, lasciava presagire un addio in grande stile, magari con partita da ricordare contro la Scozia e invece non sembrerebbe essere così per il numero 8 del Tolone.

Rientranti ed esordienti Dall’ultimo bollettino medico, resta da valutare il mediano di mischia Stephen Varney, che contro l’Irlanda ha accusato un problema al retto femorale destro, mentre come si sospettava è finito in anticipo il Sei Nazioni del tallonatore Gianmarco Lucchesi, che ha riportato la lussazione del gomito sinistro. Per sostituirlo ci saranno l’ex capitano Luca Bigi, l’esordiente Giacomo Nicotera e il rientrante Federico Zani, assente dal giro della nazionale da due anni. Si rivedono, dopo aver osservato il periodo di riposo previsto dai protocolli HIA in caso di concussion, il seconda linea Marco Fuser e il flanker Sebastian Negri, e con loro anche i mediani Callum Braley e Giacomo Da Re e il trequarti Ange Capuozzo, tutti pienamente recuperati. Prima chiamata in nazionale maggiore, infine, per l’ala del Colorno Simone Gesi, già messosi in luce con la nazionale emergenti e quella under 20.

Raduno da giovedì Nel fine settimana torneranno in campo le formazioni impegnate nello United Rugby Championship, con il Benetton Treviso di scena a Monigo contro la corazzata Leinster sabato e le Zebre domenica in Galles contro gli Ospreys, così come si disputerà la ventesima giornata del campionato francese e pertanto nella giornata di giovedì, in cui è previsto il raduno degli Azzurri, saranno anche decisi i giocatori rilasciati. Porta ancora aperta eventualmente dopo le sfide di Top14 per Sergio Parisse? Staremo a vedere.