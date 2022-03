Sei Nazioni, Italia: 4 settimane di stop a Faiva

Saranno quattro le settimane di squalifica per il tallonatore dell'Italia Hame Faiva, che salterà così come preventivato le ultime due sfide contro Scozia e Galles, e anche quelle irlandesi del "suo" Benetton Treviso contro Leinster e Munster.

Faiva aveva dichiarato di non aver infranto la regola 9.13 (placcaggio pericoloso), come fatto dal francese under 20 Jefferson Joseph, protagonista venerdì scorso di un'azione simile penalizzata dall'arbitro Clara Munarini con il cartellino rosso, il primo ai transalpini che avevano altrettanto terminato il match della terza giornata contro la Scozia in tredici, riuscendo comunque ad imporsi ad Edimburgo.

Il risultato non è stato, tuttavia, lo stesso considerando che nel caso del trequarti francese non è stata comminata alcuna squalifica, mentre per Faiva è stata giudicata corretta la decisione dell'arbitro con applicazione iniziale di una sanzione di sei settimane, poi ridotte di due in virtù della situazione disciplinare pregressa e della mancanza di circostanze sia attenuanti che aggravanti. Il tallonatore neozelandese di origini tongane dovrebbe così rivedersi in campo da aprile.