Centurioni azzurri premiati prima di Italia-Scozia

Alla scoperta della Scozia, sabato contro l'Italia

A riceverlo saranno: la mediana di mischia dell’Italdonne Sara Barattin - unica atleta in attività tra i premiati ed unica azzurra ad aver raggiunto le cento presenze -, i capitani della nazionale Martin Castrogiovanni (119 caps), Marco Bortolami (112), Leonardo Ghiraldini (107), Andrea Lo Cicero (103) ed Alessandro Troncon (102), il flanker e seconda linea Alessandro Zanni protagonista di una serie di oltre cinquanta apparizioni ininterrotte per l’Italia (119) e Mauro Bergamasco (106), il flanker azzurro che nel 2015 in Inghilterra divenne il secondo giocatore della storia a scendere in campo in cinque edizioni della Rugby World Cup. Assente giustificato per gli impegni con il "suo" Tolone, evitando forse pure qualche imbarazzo di troppo data la sua rinuncia alla convocazione, Sergio Parisse, il giocatore più presente in maglia azzurra con 142 caps.