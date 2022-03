Vola l'Italrugby Under 20: vince anche in Galles

Per la prima volta nel torneo gli Azzurri di Massimo Brunello conquistano tre vittorie contro Inghilterra, Scozia e Galles, miglior prestazione di sempre nelle manifestazioni maschili

Storico tris per l’Italia under 20 della palla ovale, che per la prima volta nel torneo Sei Nazioni di categoria conquista tre vittorie, completando un torneo da record in trasferta contro il Galles, dopo i successi casalinghi a Treviso con Inghilterra e Scozia.

Si parte subito alla grande, prima con un break dopo appena 30’’ di Garbisi e poi con la meta di Mey al 3’, nata da una splendida azione con Passarella che fa il break e serve Vintcent nel due contro uno, ancor più bravo a non cercare l’angolo e gloria personale, ma nel rientrare per servire il compagno che può involarsi al centro dei pali. Il Galles accorcia al piede da posizione agevole con Hawkins, che poi però sbaglia il piazzato del -1 dalla distanza. Il vento su Colwyn Bay si fa sentire e non consente alle due squadre di giocare al meglio e allora sono soprattutto gli errori di handling e le palle recuperate da annotare sul taccuino, mentre l’Italia perde causa concussion capitan Ferrari, sostituito da Cenedese.

La seconda meta con Garbisi

Il risultato cambia a pochi minuti dalla fine, ancora con un calcio di Hawkins che, stavolta sì, riesce a portare i giovani Dragoni sotto di appena 1 punto.

Nemmeno il tempo di esultare per i padroni di casa, però, che l’Italia dimostra di sapere il fatto suo. Pani trova il primo spazio giusto e poi serve Mey, stavolta in versione assistman, bravo a cambiare direzione ed inserirsi nel varco giusto per poi innescare al largo Garbisi che arriva oltre la linea.

Esultanza in pieno stile rock ‘n roll. Sante non riesce nella trasformazione, ma negli ultimi istanti centra i pali con il calcio piazzato che fissa lo score della prima frazione sul 6-15.

Terza marcatura in superiorità numerica e poi il bonus

La ripresa si apre bene per gli Azzurri che praticamente da subito vanno in superiorità numerica per un cartellino giallo comminato al gallese Hathaway.

L’Italia riesce a sfruttare il vantaggio proprio allo scadere dei 10’ con un’iniziativa di Lazzarin sull’out di sinistra che ricicla poi all’interno per l’accorrente Garbisi, per la doppietta personale e terza meta dei ragazzi di Massimo Brunello.

E l’ultimo quarto inizia addirittura conquistando il punto di bonus con il maul avanzante che timona Frangini, bravo poi a staccarsi al momento giusto e a schiacciare.

L’Italia cala un po’ ritmi e tensione, consentendo al Galles di riavvicinarsi nel finale con le mete di Davies e Mann che riportano i ragazzi in rosso a distanza di break.

A 2’ dalla fine, i nostri rischiano con il Galles che va vicinissimo alla meta del pareggio, ma diventa vitale il recupero di Cenedese, che evidenzia il tenuto e consente ai suoi di conquistare il calcio di punizione per risalire il campo e allontanare la minaccia britannica.

Si chiude 20-27 e, dopo il successo seniores di ieri, è doppia festa grande per gli Azzurri in Galles