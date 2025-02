Azzurri in campo all'Olimpico per il terzo match del Sei Nazioni dopo la sconfitta in Scozia e il successo interno sul Galles. Contro c'è la Francia, reduce da un bruciante ko in Inghilterra. Quesada cambia appena due giocatori rispetto al XV dell'ultimo successo: Lucchesi e Gesi per Nicotera e Ioane. Nel pre-partita tributo per l'ex capitano Sergio Parisse. Diretta dalle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW