L'Italia riceve la Francia all'Olimpico nella terza giornata del Sei Nazioni: spinti da oltre 60.000 spettatori, gli azzurri di Quesada proveranno a sorprendere i transalpini, che devono assolutamente vincere per tenere vive le speranze di successo nel torneo. Prima del kick-off standing-ovation per l'ex capitano azzurro Sergio Parisse, 142 caps con l'Italia. Match in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW . Si potrà seguire anche sul liveblog di skysport.it con cronaca e aggiornamenti in tempo reale

Per quanto riguarda le scelte tecniche dei due allenatori allo stadio Olimpico di Roma, gli Azzurri scenderanno in campo con un XV pressoché simile a quello che ha battuto il Galles. Due i cambi nella formazione titolare di Gonzalo Quesada: Simone Gesi all’ala (maglia numero 11) al posto dell’infortunato Monty Ioane e Gianmarco Lucchesi (tallonatore) anziché Giacomo Nicotera. Dall’altra parte Fabien Galthiè effettua diverse modifiche alla squadra che inizierà la partita dal 1’. Thomas Ramos giocherà come mediano d’apertura (assenti Ntamack e Jalibert) e Leo Barrè prenderà il suo posto come estremo. Théo Attissogbe prende il posto di Damien Penaud all’ala, mentre la seconda linea è tutta nuova con Mickaël Guillard e Thibaud Flament titolari e responsabili delle rimesse laterali. Da segnalare la formazione della panchina, 7 avanti e 1 solo trequarti.

Le chiavi tattiche del match

Italia e Francia sono due squadre che amano "dare aria al pallone", giocando un rugby corale e veloce. Con il Galles gli Azzurri, complice anche la pioggia romana, hanno utilizzato poco questa strategia e tanto il gioco al piede, ponendo le basi per la vittoria finale. Con la Francia potrebbe essere un’arma da sfruttare per tenere il più possibile lontani i transalpini dalla propria area di meta. Naturalmente pericolo numero uno sarà Antoine Dupont, pertanto l’organizzazione difensiva e la disciplina saranno fondamentali per rimanere attaccati al match. Come sempre le fasi statiche saranno basilari per costruire piattaforme di attacco efficaci. Fischetti, Lucchesi e Ferrari (prima linea azzurra) se la vedranno con calibri pesanti come Atonio, Mauvaka e Gros. Stesso discorso per le touche dove Federico Ruzza e Niccolò Cannone dovranno fare la voce grossa con l’esperto Thibaud Flament (Tolosa) e il giovane Mickael Gaillard (Lione). Altro testa a testa interessante sarà quello fra Tommaso Allan e Thomas Ramos, entrambi abili nel gioco al piede, sia dalla piazzola che nei calci di spostamento.