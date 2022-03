Rugby, 6 Nazioni 2022: Dupont miglior giocatore

Capitano imbattuto

Diventato capitano dopo lo stop causa infortunio del terza linea Charles Ollivon nelle Autumn Nations’ Series di novembre, può vantare otto successi come leader della squadra, comprese le cinque vittorie del Grande Slam tricolore. Dopo il successo con l’Italia (37-10), il numero 9 di Tolosa ha marcato la meta di apertura nella sfida decisiva conquistata per 30-24 sull’Irlanda. Sua l’iniziativa in contrattacco che ha portato alla marcatura di Willemse nel successo 17-36 sulla Scozia. Dopo il successo sofferto 9-13 sul Galles, Dupont ha messo infine il suo zampino con la terza meta nella vittoria per 25-13 nella sfida conclusiva contro l’Inghilterra allo Stade de France, sfida nella quale è stato giudicato player of the match ed è stato miglior placcatore francese. Les Bleus non vincevano il Sei Nazioni da dodici anni, ma proprio come nel 2010, hanno fatto piazza pulita di tutte le avversarie, guadagnando il loro primo trofeo dall’arrivo di Fabien Galthié.