Sei Nazioni 2023: calendario, date e i match dell’Italia

È stato reso noto ufficialmente oggi il calendario dell’edizione 2023 del Guinness Six Nations. Partenza il 4 febbraio con prima giornata che ricalca quella dell’ultima edizione e vedrà il via dal Millenium Stadium di Cardiff con Galles-Irlanda, mentre a seguire da Twickenham ci sarà in palio la Calcutta Cup tra Inghilterra e Scozia. Chiusura con gli Azzurri in campo domenica 5 per l’esordio e primo di tre match casalinghi. Avversario la Francia campione in carica, che ospiterà lo stesso anno la decima edizione della Coppa del mondo. Sfida che aggiudica naturalmente pure il trofeo Garibaldi. Una settimana dopo, domenica 12, trasferta inglese per gli uomini di Kieran Crowley e rientro in Italia, dopo la prima sosta, il 25 febbraio contro l’Irlanda. Quattordici giorni e di nuovo a Roma arriverà il Galles, sabato 11 marzo, mentre il torneo si chiuderà con il consueto super Saturday il 18 marzo con l’Italia che aprirà le danze contro la Scozia a Murrayfield.