Giornata storica per il rugby irlandese: la formazione di Farrell per la prima volta nella sua storia (dopo 13 sconfitte) è riuscita a battere gli All Blacks in Nuova Zelanda nel secondo dei tre test match previsti. 23-12 il risultato finale per i verdi. Sul risultato ha pesato l’inferiorità numerica per il rosso di Taavao nel primo tempo

Un test match amichevole ma pur sempre in casa degli All Blacks. La vittoria per 23-12 ha il sapore di un successo storico per l'Irlanda che mai ci era riuscita contro la Nazionale più famosa. Un settimana fa, nell'esordio della tournee degli uomini di Farrel era arrivato un 42-19 che sembrava aver messo in chiaro la differenza di valori fra le due squadre. Stavolta invece le cose sono andate in modo diverso anche se l'inizio del match è stato sempre di marca irlandese. Una meta di Porter dopo 2' minuti con la trasformazione di Sexton e un altro piazzato al 13' indirizzava il match dalla parte dei verdi per 10-0. La Nuova Zelanda si mostrava troppo indisciplinata con i gialli a Fainga’anuku e poi a Tu’ungafasi prima del rosso subito da Taavao al 31' dopo un testa a testa con Ringrose. In inferiorità numerica gli All Blacks trovavano la meta di Barret per andare al riposo sul 7-10