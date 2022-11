Italrugby, oggi l'esordio azzurro contro Samoa

Azzurri in campo oggi a Padova per il primo test match dell’ Autumn Nations Series. La partita contro Samoa è su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. Ampio pre gara live dallo Stadio Plebiscito a partire dalle 13.15 e post dalle ore 16

Sarà tutto esaurito oggi il Plebiscito di Padova per spingere gli Azzurri nel match d'esordio contro Samoa , il primo dei tre test autunnali per l’Italia del rugby. Un’Italia che dovrà essere lucida, ordinata, disciplinata. Evitando di regalare palloni e opportunità alle individualità dei polinesiani. E allora doppio playmaker per usare al meglio il piede, il destro di Allan , schierato estremo, e il sinistro di Garbisi, apertura. In mezzo al campo la fisicità della coppia di centri Brex-Morisi , che dovranno essere due tagliole. E numero 8, al debutto in nazionale, Lorenzo Cannone. Queste le scelte principali di Kieran Crowley , con un altro possibile debuttante, Enrico Lucchin , dalla panchina. Dall’altra parte nomi ben conosciuti dai rugbisti. Il capitano, Michael Alaalatoa , è il pilone dei Crusaders, squadra pluricampione nel Super Rugby dell’emisfero sud. In terza linea occhio al giocoliere Theo McFarland titolare nei Saracens, squadra più forte d’Inghilterra, e al potentissimo Fritz Lee , numero 8 del Clermont nel Top 14 francese. Non sono le Samoa disorganizzate di qualche anno fa: sono tutti giocatori che militano nei maggiori campionati al mondo. Il novembre azzurro inizia, quindi, con una sfida molto complicata. Per vincerla servirà fare tutto al meglio. Giocare la nostra partita obbligando loro a ballare sulla musica che decideremo noi di suonare, facendoli danzare solo a inizio partita durante la Siva Tau, la danza di guerra samoana.

Italia sempre live su Sky Sport Arena

Gli incontri dell’Italia, che giocherà tre test-match in casa, saranno sempre in diretta su Sky, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. Sabato 5 novembre alle ore 14 contro Samoa, in diretta su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e anche in chiaro su TV8. Ampio pre partita live dallo Stadio Plebiscito a partire dalle ore 13.15 e post partita alle 16 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Poi l’Italia tornerà in campo contro l’Australia sabato 12 all’Artemio Franchi di Firenze, mentre sabato 19 allo Stadio Ferraris di Genova sarà ospite la Nazionale Campione del Mondo in carica del Sudafrica.