Rugby, l'Italia per l'esordio con Samoa

Sarà l’ ottavo confronto contro la nazionale isolana che attualmente è all’ undicesimo posto del ranking World Rugby , mentre l’Italia è quattordicesima e dovrà provare a vincere con almeno 16 punti di scarto per effettuare un doppio sorpasso sia su Samoa che sulla Georgia, ultima squadra affrontata a luglio a Batumi con una sconfitta che ha macchiato il ritorno alla vittoria al Sei Nazioni contro il Galles. Mancheranno i due eroi di quel match al Millenium Stadium, Capuozzo e Padovani, alle prese con infortuni la cui entità verrà valutata in settimana, mentre già rimandato a casa il mediano Fusco e richiamato dopo anni di assenza il trequarti Campagnaro , che tuttavia non sarà tra i ventitré che scenderanno in campo in Veneto, terra ad alta passione ovale.

Nell’impianto di casa del Petrarca campione d’Italia, gli Azzurri sperano di bissare quanto fatto sinora soltanto al Del Duca di Ascoli Piceno. Cinque vittorie samoane e due italiane , infatti, arrivate entrambe nelle Marche rispettivamente nel novembre 2009 (24-6 con i calci di Bergamasco, Gower, un drop di Tebaldi, una meta di McLean e una di punizione) e l’ultima nel novembre 2014 (24-13 con il piede di Haimona e le marcature di Favaro e Parisse). Prima assoluta alla Coppa del Mondo sudafricana nel 1995 con sconfitta 18-42, mentre in Italia i guerrieri del Pacifico approdarono per la prima volta nel 2001 a L’Aquila, vincendo 9-17 nonostante una lunga inferiorità numerica, grazie ai calci di Leaega, ex Rovigo e Padova. Lo scorso anno l’Italia, che esordirà nel prossimo torneo Sei Nazioni all’Olimpico di Roma contro i campioni in carica della Francia il 5 febbraio, perse contro Nuova Zelanda e Argentina, vincendo invece a Parma contro l’Uruguay.

Samoa, placcaggi e tanto fisico

Samoa è allenata da Seilala Mapusua, ex centro di Otago, Highlanders e soprattutto London Irish, con 26 caps (esordio nel 2006, ha partecipato alle Coppe del Mondo 2007 e 2011) in nazionale e 7 con i Pacific Islanders, marcando una meta per ciascuna selezione e curiosamente sempre contro il Galles. Dopo il ritiro dall’attività nel 2016, è diventato responsabile tecnico degli isolani nel 2020 e ha convocato la bellezza di 8 esordienti assoluti. I prossimi avversari dell’Italia arrivano dopo la vittoria della Pacific Nations Cup in estate, dove hanno battuto Fiji, Tonga e Australia A e porteranno con sé la proverbiale durezza e ruvidità fisica, in special modo nei placcaggi diventati di fatto gergali nel rugby e che spesso hanno portato ad associare con tanta pericolosità i giocatori samoani, si pensi ad esempio all’ex centro Brian Lima, soprannominato il chiropratico per i placcaggi spaccaossa (chiedere per informazioni al mediano sudafricano Hougaard durante la Coppa del Mondo 2003 in Australia), per non parlare dell’incredibile dirompenza dei fratelli Tuilagi. A Padova presenteranno, come sempre, la loro tradizionale danza di guerra pre-partita, la Siva Tau, assolutamente non meno coinvolgente e potente dell’haka neozelandese.

Dopo l’Italia, trasferte in Georgia a Tblisi e in Romania a Bucarest per loro.