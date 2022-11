Rugby, Inghilterra-Sudafrica. Cosa volere di più?

Ultimi due appuntamenti con i test match di novembre: sabato 26 novembre alle 16.15 c'è Galles-Australia, alle 18.30, da non perdere, Inghilterra-Sudafrica, live su Sky Sport Arena

Twickenham. Novembre. Test-match. Inghilterra-Sudafrica. Cosa volere di più? Sono due squadre che hanno scritto pagine leggendarie della palla ovale. Ma più che al passato si guarda al presente, questa partita, e al futuro, la Coppa del Mondo del prossimo settembre. Quante vale questa Inghilterra? Il pareggio rimediato negli ultimi 10 minuti una settimana fa, quando tutto sembrava ormai perso, contro gli All Blacks, non ha dato risposte. Il test contro gli Springboks campioni del mondo verosimilmente lo farà. Un Sudafrica tornato a vincere, contro l’Italia a Genova, che più che alla Rugby World Cup si deve preoccupare però adesso dell’immagine data di sé attraverso i tweet fortemente critici verso gli arbitri del suo Director of Rugby, Rassie Erasmus. Meglio vincere, allora e tornare a parlare di rugby.