Comincia lo spettacolo dei Sei Nazioni Under 20, con l'Italia che inizia la sua ambiziosa corsa a Treviso contro la Francia. Il CT Brunello: "Partiamo subito contro un avversario temibile, ma vogliamo far capire subito a tutti che noi ci siamo". Kick-off fissato alle ore 19:30

Il conto alla rovescia è terminato. Questa sera torna lo spettacolo del Sei Nazioni Under 20 con una sfida di apertura subito stimolante per gli Azzurrini allenati dal coach Massimo Brunello. L’avversario del primo turno è di quelli che non si possono certo affrontare con leggerezza. Allo stadio Comunale di Monigo arriva la Francia, una delle squadre più attrezzate del panorama giovanile mondiale oltre che candidata alla vittoria finale.

Come arrivano Italia e Francia all’esordio L’Italia approccia questa sfida forte del rispetto internazionale che ha meritatamente conquistato, grazie ad un 2022 giocato su alti livelli. Nella scorsa edizione del Torneo è arrivata la miglior prestazione complessiva con 3 vittorie ottenute su Inghilterra, Scozia e Galles, ma soprattutto è parso chiaro che la squadra può giocarsela alla pari con tutti gli avversari. Le Summer Series (evento sostitutivo del Mondiale a causa della Pandemia) giocate proprio a Treviso nel giugno scorso hanno ribadito le qualità dei ragazzi di Brunello. Terza posizione in classifica, figlia di 3 vittorie con Georgia, Scozia, Inghilterra, e una sola sconfitta di misura, subita dal Galles poi finalista. La Francia è giunta quinta nel torneo estivo, ma è arrivata seconda nel Sei Nazioni passato e può contare su un movimento juniores piuttosto competitivo, nonché su un legame diretto con la Nazionale maggiore di Fabien Galthiè, con cui ha lavorato in opposizione durante il ritiro che i Blues hanno svolto questa settimana a Capbreton.

I protagonisti Come ogni anno le rose delle formazioni Under 20 cambiano pelle e sono costrette per ragioni anagrafiche a trovare nuovi equilibri. Nella scelta della prima Italia, Brunello ha scelto di affidarsi ai profili più esperti del gruppo, a partire dal capitano, il tallonatore Giovanni Quattrini. Ben 13 giocatori su 15 titolari sono nati nel 2003 e molti erano attivi in azzurro già un anno fa. Tra essi anche i ragazzi che militano in Francia, principalmente nel campionato Espoirs under 25. L’esperienza di atleti abituati a palcoscenici importanti come François Mey, Giovanni Sante e David Odiase aiuterà tutta la squadra ad affrontare i rivali transalpini con entusiasmo. Sul lato dei Bleuets il coach Sébastien Calvet ha convocato inizialmente 36 giocatori, 6 in meno rispetto ai 42 della tradizione francese. Il blocco della Section Paloise e dello Stade Toulousain è quello più numeroso. Nella formazione che sfiderà l’Italia attenzione al seconda linea Brent Liufau, possente seconda linea del Pau e Lenni Nouchi, flanker del Montpellier già attivo in prima squadra. Da tenere ulteriormente sott’occhio la mediana, in cui spicca Tom Raffy, apertura del Brive con un buon minutaggio racimolato fra Top 14 e Challenge Cup.

I precedenti A livello di nazionale Under 20 l’Italia non ha mai battuto la Francia. Nel primo turno del Sei Nazioni 2022 la Francia ha vinto a Mont de Marsan con il punteggio di 41 a 15, mentre nell’ultimo match amichevole giocato a Roma il 7 gennaio 2023 sono stati sempre i francesi a battere gli Azzurrini per 31 a 15. Nel 2021 si registra una delle migliori prestazioni di sempre, con gli Azzurri superati 13 a 11 in un match equilibrato fino alle battute finali.

Il CT Brunello: "Francia avversario molto temibile" Le parole di Massimo Brunello alla vigilia: “Venerdì comincia per noi un Torneo molto importante, che i ragazzi sanno di dover affrontare al massimo del loro livello partita dopo partita. Dopo le due amichevoli con Irlanda e Francia di dicembre e gennaio abbiamo sicuramente dei parametri più precisi sui quali lavorare, in un gruppo solidamente impostato sui ragazzi del 2003 che già l’anno scorso hanno vestito questa maglia, ma innestato anche di forze nuove del 2004, alcuni di questi già testati l’anno scorso peraltro. La Francia di venerdì sarà un avversario molto temibile, candidata a giocarsi la vittoria finale con Inghilterra e Irlanda, ma noi vogliamo subito dimostrare a noi stessi e agli avversari che ci siamo, che abbiamo chiaro quale sia il nostro percorso e che non intendiamo lasciarci dietro nessun rimpianto, giocandocela fino alla fine partita dopo partita.”

Le formazioni di Italia e Francia Under 20 Italia : 15. Mey François Carlo, 14. Gesi Alessandro, 13. Passarella Dewi, 12. Bozzo Nicola, 11. Douglas Mathias Leon, 10. Sante Giovanni, 9. Battara Sebastiano, 8. Rubinato Matteo, 7. Odiase David, 6. Berlese Lizardo Carlos, 5. Turrisi Pietro, 4. Mattioli Alex, 3. Gallorini Marcos Francesco, 2. Quattrini Giovanni, 1. Aminu Destiny Ugiagbe. A disposizione: 16. Gasperini Nicholas, 17. Taddei Samuele, 18. Artuso Alex Valentino, 19. Lavorenti Filippo, 20. Pontarini Enrico, 21. Bozzoni Filippo, 22. Bruniera Andrea, 23. Botturi Jacopo

