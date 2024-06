URC e Super Rugby, oggi le finali su Sky

Super sabato di rugby su Sky con due finali in diretta: alle 9.05 Blues-Chiefs su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Alle 18 in campo Bulls-Glasgow Warriors su Sky Sport Arena e NOW

Su Sky e in streaming su NOW si concludono due tra i tornei più affascinanti del rugby mondiale: lo United Rugby Championship (URC) e il Super Rugby assegnano domani i titoli 2024. Sabato 22 giugno live le due sfide da cui usciranno i campioni: alle 9.05 Blues e Chiefs si giocheranno il titolo Super Rugby in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW toccherà a Bulls e Glasgow Warriors sfidarsi per il trono di campione URC.