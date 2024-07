Rugby, tour estivo: Samoa-Italia 33-25

Ad Apia Park si interrompe la striscia positiva dell’Italia, sconfitta 33-25 da Samoa nella prima gara del Summer Tour. Gli Azzurri non perdevano dall’11 febbraio a Dublino contro l’Irlanda ascolta articolo

Ad Apia Park si interrompe la striscia positiva dell'Italia, battuta 33-25 da Samoa nella prima partita del Summer Tour. In una partita difficile da gestire, nella capitale delle Samoa, gli azzurri restano in vantaggio fino al 61′, quando la meta del pareggio di Toala cambia le carte in tavola e indirizza il match verso i padroni di casa, che prendono coraggio, passano in vantaggio con il piede di D'Angelo Leuila e tengono bene l'assalto finale della squadra di Quesada, che alla fine subisce anche la meta del 33-25 finale. Gli azzurri non perdevano dall'11 febbraio a Dublino contro l'Irlanda.

Quesada: "Deluso dal modo in cui abbiamo sbagliato momenti chiave" "Abbiamo subito molto fisicamente Samoa, soprattutto nella prima parte del match. Siamo stati dominati nel contatto e quando una squadra così guadagna facilmente la linea del vantaggio diventa tutto complicato. Avremmo potuto vincere anche giocando male, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto". Il ct azzurro Gonzalo Quesada non cerca alibi dopo la sconfitta di Apia contro Samoa subita nel primo match del tour estivo. "Dobbiamo imparare a vincere anche quando le cose non vanno come avevamo pianificato" dice ancora Quesada. "Sono deluso dal modo in cui abbiamo sbagliato i momenti chiave quando sarebbe bastato avere un po' più di controllo. Io per primo come allenatore mi assumo le mie responsabilità, voglio capire perché abbiamo sbagliato. Ho seguito la partita in panchina perché dalla nostra postazione non avevamo una buona visuale: analizzeremo al meglio già da domani. Sapevamo che non c'erano le condizioni per fare la partita perfetta, ma proprio per questo avremmo potuto imparare a vincere anche giocando male. Non cerchiamo alibi: ripeto, potevamo vincere anche giocando male in una partita brutta: questo fattore ci avrebbe fatto crescere ancora. Devo parlare con i giocatori per avere più risposte su ciò che hanno sentito in campo, sul 25-15 c'era solo da gestire, e invece ci siamo complicati la vita", conclude Quesada.

Sabato su Sky quattro sfide con il meglio del rugby mondiale Quattro gli incontri in programma sabato 6 luglio ad alto tasso di adrenalina: si parte alle 9.05 con All Blacks-Inghilterra, in diretta su Sky Sport Max e NOW; si prosegue alle 11.45 con Australia-Galles, in diretta su Sky Sport Max e NOW; alle 17 Sudafrica-Irlanda, in diretta su Sky Sport Max e NOW e alle 21 chiude la giornata Argentina-Francia, in diretta su Sky Sport 258 e NOW.