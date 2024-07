Test match, l'Italia sfida Samoa live su Sky

Italia in campo contro Samoa venerdì 5 luglio alle 6 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. Sabato altre quattro sfide con il meglio del rugby mondiale: alle 9.05 All Blacks-Inghilterra, alle 11.45 Australia-Galles alle 17 Sudafrica-Irlanda e alle 21 Argentina-Francia

Un grande fine settimana per il rugby internazionale su Sky e in streaming su NOW : cinque i test match delle Summer Series in programma tra venerdì 5 e sabato 6 luglio. In campo anche la Nazionale italiana, dopo l’eccellente Sei Nazioni 2024. Saranno proprio gli Azzurri allenati dal CT Gonzalo Quesada a inaugurare la serie di sfide che vedranno impegnate, in due giorni, le migliori squadre degli emisferi nord e sud. V enerdì 5 luglio , in diretta dalle 6 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW Samoa-Italia , all’Apia Park di Apia, Isole Samoa. La telecronaca sarà di Francesco Pierantozzi e di Andrea De Rossi mentre Moreno Molla, inviato al seguito della Nazionale per tutta la durata della tournée, realizzerà collegamenti, interviste e speciali.

Sabato altre quattro sfide con il meglio del rugby mondiale

Quattro gli incontri in programma sabato 6 luglio ad alto tasso di adrenalina: si parte alle 9.05 con All Blacks-Inghilterra, in diretta su Sky Sport Max e NOW; si prosegue alle 11.45 con Australia-Galles, in diretta su Sky Sport Max e NOW; alle 17 Sudafrica-Irlanda, in diretta su Sky Sport Max e NOW e alle 21 chiude la giornata Argentina-Francia, in diretta su Sky Sport 258 e NOW.