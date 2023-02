Sei Nazioni U20, Italia battuta dall'Inghilterra

Gli Azzurri chiudono con una meta che rende meno amara la sconfitta contro gli inglesi. Pur a quota zero vittorie, i ragazzi di Brunello salgono a 4 punti in classifica. Prossimo appuntamento il 24 febbraio in casa contro l’Irlanda

Sfuma a Gloucester il primo appuntamento con la vittoria per l’ Italia Under 20 . Nel secondo turno del Sei Nazioni 2023 è l’Inghilterra ad avere la meglio per 32 a 25 . Nonostante il punteggio i ragazzi di Brunello hanno giocato una partita di carattere, in cui a pesare sono stati i tanti errori che hanno consentito ai padroni di casa di tradurre in punti ogni occasione possibile. Si conferma il grande stato di forma del pacchetto di mischia azzurro, capace di mettere in difficoltà gli inglesi per l’intera durata della gara.

Italia dominante in mischia, Inghilterra abile a sfruttare gli errori

La partita inizia con un dominio territoriale evidente a favore dei padroni di casa. L’Inghilterra cerca di infiammare il pubblico di Gloucester, alterna percussioni frontali a movimenti del pallone nello spazio, ma l’Italia ci mette sempre una pezza.

All’8’ minuto gli inglesi passano in vantaggio. L’estremo Harris trova un angolo di corsa perfetto, buca la prima linea di difesa dell’Italia e concretizza in meta una manovra dei trequarti prodotta in virtù di una mischia ordinata sufficientemente stabile. I ragazzi di Brunello non riescono a uscire dalla propria metà campo e l’Inghilterra ne approfitta nuovamente. Al 13’ è il centro Ma’asi-White, poi votato migliore in campo, che può schiacciare in meta su un calcetto velenoso prodotto dal mediano di apertura Bradbury. La reazione dell’Italia arriva puntuale, con i primi 8 uomini che si compattano, dominano le fasi statiche e riportano tutta la squadra dentro i ventidue avversari. I successivi 5 minuti di mischie ripetute evidenziano una netta superiorità in fase di spinta dell’Italia, che però non si conclude in meta.

Ci pensa il pilone Aminu a sbloccare il tabellino degli Azzurri, quando al 23’ minuto schiaccia per ultimo un pick and go insistito, ben iniziato dai compagni di reparto.

Si entra negli ultimi 10 minuti della prima frazione con Harris e Sante impegnati ad allungare dalla piazzola il punteggio per le loro squadre. È solo il prologo della terza meta inglese che nasce da un errore dell’Italia, prima con Sante che non trova la rimessa laterale da calcio di punizione, poi di tutto lo schieramento difensivo che si fa assorbire dai ball carrier inglesi e consente a Tobias Elliott di trovare la segnatura in bandierina. Al riposo il tabellone segna 20 a 8