Seconda giornata del Sei Nazioni, con l'Italia che rende visita all'Inghilterra. Azzurri che non hanno mai vinto nella loro storia a Twickenham. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. La partita sarà visibile anche in chiaro (su TV8 e in streaming su skysport.it). Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING