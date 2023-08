Summer Nations Series, oggi due partite

Si torna in campo per la terza giornata delle Summer Nations Series. Due le partite da seguire oggi: alle 18.30 Inghilterra-Galles e alle 21.05 Francia-Scozia (entrambe live su Sky Sport Arena e NOW). Azzurri a riposo in questo turno

Sabato 12 agosto si torna in campo per la terza giornata delle Summer Nations Series, la serie di grandi Test-Match internazionali di rugby in programma fino al 27 agosto, in onda su Sky e in streaming su NOW. Tante nazionali in campo, per affinare al meglio la preparazione in vista della Rugby World Cup 2023, la Coppa del mondo che si terrà in Francia e che potrà essere seguita su Sky e NOW.

L'Italia riposa

Azzurri a riposo in questo turno, che verrà proposto su Sky Sport Arena e NOW con due sfide interessanti. Nella prima, alle ore 18.30, saranno di fronte al Twickenham Stadium di Londra Inghilterra e Galles, mentre alle 21.05 saranno di scena a St. Etienne la Francia e la Scozia. Si tratta delle stesse partite di settimana scorsa, una specie di rivincita, ma a campi invertiti, con scozzesi e gallesi vincitori rispettivamente sui transalpini e sugli inglesi.