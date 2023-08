Tutti i nomi scelti dal ct azzurro per il raduno che inizierà domenica 13 agosto in vista della gara valida per le Summer Nations Series, contro la Romania. Intanto c'è la notizia dell'infortunio di Menoncello. La partita è in programma sabato 19 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Riviera delle Palme: diretta Sky

Kieran Crowley, commissario tecnico della Nazionale Italiana rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per raduno di San Benedetto del Tronto in programma a partire da domenica 13 agosto in preparazione al terzo Test Match estivo degli Azzurri e prima partita casalinga valida per le Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8. L’Italia affronterà la Romania sabato 19 agosto alle 18.30 allo Stadio Riviera delle Palme che ospiterà nuovamente gli Azzurri in un Test Match pre-mondiale a quattro anni di distanza dall’ultima volta dalla partita vinta contro la Russia per 85-15. Trentasei i giocatori convocati dallo staff tecnico dell’Italrugby con il rientro nel gruppo di Enrico Lucchin, centro delle Zebre. Allenamenti in calendario a partire da lunedì 14 agosto presso il Campo da Rugby Nelson Mandela, mentre nel tardo pomeriggio dello stesso giorno è in programma un evento in Piazza Giorgini alle 19 con la città di San Benedetto del Tronto pronta a dare il benvenuto alla Nazionale.