Mondiali di rugby, quarti di finale: le partite di oggi

Si entra nel vivo della fase a eliminazione diretta della Rugby World Cup 2023. Si giocano oggi i primi due quarti di finale, tutti da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si parte alle 17 con la sfida del Velodrome di Marsiglia tra il Galles e l'Argentina. Il match clou però è quello che va in scena alle 21 allo Stade de France, in quella che molti considerano come una finale anticipata: l'Irlanda n°1 del ranking affronta gli All Blacks. Domani si completa il quadro con Inghilterra-Fiji e Francia-Sudafrica.