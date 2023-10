Venerdì Italia-Sudafrica LIVE su Sky alle 16.30

Secondo impegno per l'Italia al WXV 2023: dopo il vittorioso esordio di Stellenbosch contro il Giappone, le Azzurre di Giovanni Ranieri saranno impegnate venerdì a Città del Capo contro le padrone di casa sudafricane. Calcio d'inizio alle 16.30 in diretta su Sky Sport Uno in streaming su NOW

Prosegue anche su Sky e in streaming su NOW il WXV 2023, la nuova competizione internazionale per squadre nazionali femminili di rugby a 15 organizzata da World Rugby. Il grande rugby ancora al centro della Casa dello Sport di Sky, questa volta con tutte le dirette dell’Italia e una selezione dei principali match. Il WXV, partito il 13 ottobre e con chiusura il 4 novembre, ha tra le grandi protagoniste anche l’Italia, inserita nella seconda divisione insieme a Giappone, Stati Uniti e Sud Africa. Si gioca in Sud Africa e dopo il vittorioso esordio di Stellenbosch contro il Giappone, le Azzurre di Giovanni Ranieri saranno impegnate domani a Città del Capo e di fronte ci saranno proprio le padrone di casa sudafricane. Match in diretta alle ore 16.30 su Sky Sport Uno e NOW. Dopo il Sud Africa, l’Italia chiuderà il torneo il 27 ottobre prossimo affrontando gli Stati Uniti. Oltre a quello delle Azzurre, su Sky e NOW altri due incontri in diretta; sempre domani Inghilterra-Australia, mentre sabato sarà la volta di Francia-Nuova Zelanda.