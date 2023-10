Stasera in campo la seconda semifinale della Rugby World Cup 2023: allo Stade de France si affrontano Inghilterra e Sudafrica, nella riedizione della finale del Mondiale del 2019, che vide imporsi gli Springboks. Il match in diretta alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW

Chi sarà la seconda finalista della Rugby World Cup 2023? Il nome uscirà da una delle grande classiche del rugby mondiale, che vedrà opposte Inghilterra e Sudafrica nella seconda semifinale, in programma alle ore 21 allo Stade de France di Saint-Denis. E' la riedizione della finale dell'ultima edizione del Mondiale, quando in Giappone ad imporsi furono gli Springboks. L'Inghilterra, che in questo torneo sembra aver ritrovato lo smalto perduto negli ultimi mesi, vuole la sua 'vendetta' sportiva. La finale per il 3° posto è in programma venerdì 27, il giorno seguente alle 21 a Parigi si assegnerà la Rugby World Cup 2023. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.