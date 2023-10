Argentina e Inghilterra si giocano il 3° posto nella Rugby World Cup 2023. Il match dello Stade France è in diretta su su Sky Sport Arena e in streaming su NOW , con il pre partita dalle 20.30

Argentina-Inghilterra non è mai una partita come le altre. Le Malvinas, la guerra, la mano de Dios. L'ultimo fine settimana dei Mondiali di Rugby si apre questa sera alle ore 21 con la finale valida per il 3°-4° posto . In palio un un posto sul podio e una medaglia da mettere al collo. I Pumas vogliono eguagliare il miglior Mondiale di sempre , disputato sempre in Francia nel 2007, quando arrivò il miglior piazzamento argentino della storia. Per gli inglesi invece la terza posizione rappresenterebbe comunque la consapevolezza di essere tornati tra le squadre da battere, con l'obiettivo che è già indirizzato verso il Sei Nazioni 2024 .

