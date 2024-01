Italrugby, 35 giocatori al raduno di Verona

L'Italia del rugby si sta preparando al prossimo Sei Nazioni. Ci sono 35 giocatori nel raduno in programma a Verona: 22 del Benetton, 12 delle Zebre più François Mey che gioca al Clermont ma che, in recupero da un infortunio, è stato lasciato libero dal club

Presentato lo scorso 31 ottobre, solo riunioni tecniche lo scorso 11 dicembre, Gonzalo Quesada può finalmente adesso allenare sul campo la sua Italia. Due giorni di raduno a Verona per cominciare a mettere le basi della squadra che verrà e vorrà . E qualcosa di nuovo, non di meglio o peggio, sarebbe ingiusto e impossibile farlo così presto, però già si vede. Ignacio “Nacho” Brex, centro dell’Italia ammette che c’è molto più ritmo, tanto da non avere nemmeno il tempo di bere tra un esercizio e l’altro.

I prossimi appuntamenti

35 giocatori. 22 del Benetton, 12 delle Zebre più François Mey che gioca al Clermont ma che, in recupero da un infortunio, è stato lasciato libero dal club. Diverso il discorso per gli altri azzurri che giocano all’estero. Loro si aggregheranno al gruppo solo dal 28 gennaio prossimo. Quando mancherà una settimana al via del 6 Nazioni 2024. Oggi manca un mese. Insomma, non c’è tempo da perdere.