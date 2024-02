Sei Nazioni U20, Irlanda-Italia LIVE dalle 20.15

Al Virgin Media Park di Cork, l’Italia Under 20 di Massimo Brunello sfida i parietà dell'Irlanda. Nella prima giornata gli Azzurrini sono stati sconfitti a Monigo dall'Inghilterra mentre gli irlandesi sono andati a vincere in Francia. Diretta dalle ore 20.15 suSky Sport Arena e in streaming su NOW. Il match è visibile in streaming anche su skysport.it

