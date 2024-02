Sei cambi nella formazione dell'Irlanda rispetto a quella che ha trionfato al Velodrome, compreso un nuovo capitano. Caelan Doris si sposta a flanker per la prima volta, data l'assenza di Peter O’Mahony. Con lui due giocatori che entrano nel XV dalla panchina, vale a dire Ryan Baird sul lato chiuso e Jack Conan come numero 8. Tra gli avanti, parte titolare anche James Ryan che prende il posto di Tadhg Beirne, così come Finlay Bealham in prima linea per Tadhg Furlong. Due modifiche pure tra i trequarti. Craig Casey prende la maglia numero 9 da Jamison Gibson-Park che rimane in panchina, e Stuart McCloskey giocherà come centro per Bundee Aki.