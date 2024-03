Sopravvissuti, una storia di Rugby. Stasera su Sky

In occasione della cerimonia degli Oscar, in cui figura tra i candidati al premio “La società della neve”, documentario che racconta la tragedia aerea del 1972 che vide coinvolta una squadra di rugby uruguayana, su Sky in onda la produzione originale di Sky Sport : “Sopravvissuti. Una storia di rugby”. Testimonianze, aneddoti e interviste dei sopravvissuti per ricordare quella straziante vicenda

Nel 1972 il volo 571 della Fuerza aerea uruguaya dopo un errore della strumentazione precipitò sulle Ande. A bordo c’era anche la squadra di rugby dell’ Old Christians Club, di Montevideo, in Uruguay appunto, che stava andando a giocare una partita in Cile. I superstiti rimasero 72 giorni sulle montagne prima di essere recuperati. Soffrendo il freddo e la fame, per sopravvivere furono costretti anche a intaccare i corpi di chi era deceduto al momento dello schianto. I rugbisti furono decisivi per la salvezza delle 16 persone che riuscirono a scendere dalle Ande. Francesco Pierantozzi e Diego Dominguez sono andati in Uruguay a raccogliere la testimonianza di alcuni di loro. Una storia di rugby dunque, visto che ci racconta di valori e capacità di lottare anche quando tutto sembra perduto.