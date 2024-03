Galles-Italia U20 LIVE alle 20.30 su Sky Sport

Gli azzurrini chiudono il torneo a Cardiff contro il Galles. Botturi e compagni possono eguagliare il maggior numero di vittore in una edizione del Sei Nazioni U20 e, se i risultati delle altre arridono, arrivare terzi nella classifica finale. Il match è in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L’Italia U20 va all’assalto del Galles nell’ultimo turno del Sei Nazioni di categoria. Alle 20.30, all'Arms Park di Cardiff (diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW), la squadra guidata da Massimo Brunello scenderà in campo per provare a portare a casa la terza vittoria consecutiva nell’edizione 2024 del Torneo. Un risultato che riuscirebbe nell’impresa di eguagliare le tre vittorie ottenute nel 2022 in quello che rimane fin qui il maggior numero di successi ottenuto dalla nazionale giovanile in un Sei Nazioni.

Una vittoria con un punto di bonus porterebbe gli Azzurrini a quota 15 punti in classifica, la cifra più alta raggiunta. Lo scorso anno i 15 punti record portati a casa dalla squadra italiana bastarono per acciuffare uno storico terzo posto, mentre quest’anno per ottenere il gradino più basso del podio si dovrà attendere il finale di Francia-Inghilterra, match che inizia 30 minuti più tardi e che si preannuncia stellare, con i transalpini che schierano i migliori talenti del loro movimento e gli inglesi che devono vincere per ottenere il titolo. Botturi e compagni devono sperare in una vittoria transalpina, ma hanno altro a cui pensare: vincere in Galles è sempre un compito assai ostico, malgrado nelle due ultime edizioni i giovani Dragoni siano stati battuti entrambe le volte.