L'Italia a Dublino per sfatare il tabù Irlanda

Le Azzurre non hanno mai vinto sul suolo irlandese nel torneo. Dovranno far fronte a diverse assenze, ma la qualità per portare a casa un risultato importante non manca. Match live dalle ore 16 su Sky Sport Max e NOW

Il cielo d’Irlanda non ha mai portato bene all’Italia femminile. Sotto quell’oceano di nuvole e luce, per citare la canzone, le Azzurre non hanno mai trovato soddisfazione nei diciassette anni che separano il loro ingresso nel Sei Nazioni dal giorno d’oggi. La squadra irlandese è un po’ la bestia nera di quella italiana: solo nel 2019 e nel 2023 sono arrivate affermazioni nel torneo, l’Inghilterra è l’unica con cui hanno un record peggiore. L’edizione 2024 rappresenta l’occasione di sfatare il tabù, provando a cogliere la prima vittoria di sempre in trasferta contro le atlete del Trifoglio.

Come sta l’Irlanda L’Irlanda viene da un 2023 cupo, con il meritato cucchiaio di legno dello scorso Sei Nazioni, ma a partire dall’autunno ha cominciato a risollevarsi. Ha vinto la terza divisione del WXV, prendendo fiducia, ha rinnovato la rosa con un notevole ricambio generazionale e ha giocato una buona prima partita del Torneo a Le Mans, dove ha giocato un’immensa partita di sacrificio difensivo contro una squadra dalla cilindrata superiore come quella francese. Per certi versi, la prestazione irlandese assomiglia a quella delle Azzurre contro l’Inghilterra: entrambe le squadre si sono superate difensivamente contro avversarie più forti che inevitabilmente sono uscite alla distanza, ma hanno comunque mostrato dedizione, abnegazione e fortezza mentale, ancor prima che fisica. L’Irlanda in particolare ha dimostrato un ottimo gioco al piede con entrambe le aperture messe in campo, sia Nicole Fowley che Dannah O’Brien. A Dublino partirà titolare quest’ultima, che era invece entrata dalla panchina in Francia. In mezzo al campo le corse elusive di Eve Higgins sono un pericolo, mentre la numero 8 Brittany Hogan è una ball carrier potente. Terze linee e trequarti centro hanno tutte buone qualità al placcaggio e competenze nel punto d’incontro, che sarà una delle chiavi della partita. Le Azzurre hanno le qualità per fare male con la palla in mano, ma dovranno avere la capacità di mantenerla quando si passerà dal prato.

Il momento dell’Italia La squadra di Nanni Raineri ha perso un paio di pedine importanti come l’esperta Michela Sillari e Giulia Cavina, terza linea in rampa di lancio. Le due, uscite infortunate dalla partita contro l’Inghilterra, non saranno a disposizione per il prosieguo del torneo. Inoltre non c’è ancora un orizzonte per il rientro della capitana della squadra Elisa Giordano, ai box per un problema muscolare. La notizia migliore per la squadra viene però dal rientro di Vittoria Vecchini, la miglior numero 2 a disposizione, e di Ilaria Arrighetti, terza linea dalle grandi qualità fisiche che vestirà la maglia numero 8 per l’occasione. Sara Tounesi si sposta in terza linea, consentendo l’ingresso in seconda di Giordana Duca, alzando così la rimessa laterale. Nella linea arretrata spazio a Emma Stevanin in mezzo al campo. La trequarti del Valsugana conquisterà il suo tredicesimo cap al fianco dell’ex compagna di club Beatrice Rigoni.

Le chiavi del match Nel corso dell’ultimo anno l’Italia di Raineri ha acquisito maturità, conquistato una certa fiducia nei propri mezzi e dimostrato una discreta crescita in diversi aspetti del gioco, in particolare in difesa e in rimessa laterale. Imporsi nelle fasi statiche sarà la ricetta per ottenere quei possessi dai quali innescare una manovra offensiva che potrà trovare soddisfazione contro un’Irlanda che difende bene nello spazio ma che è vulnerabile intorno al punto d’incontro e soffre terribilmente le continuità dirette, un fondamentale che l’Italia padroneggia come poche altre squadre nel torneo. Anche con qualche assenza di peso, la nazionale femminile ha le qualità necessarie per far valere tutta la propria caratura e ottenere una vittoria che permetterebbe alla squadra di acquisire un profilo e una dimensione tali da poter davvero ambire al terzo gradino di questo Sei Nazioni.

Irlanda: 15 Lauren Delany, 14 Katie Corrigan, 13 Eve Higgins, 12 Enya Breen, 11 Beibhinn Parsons, 10 Dannah O’Brien, 9 Aoibheann Reilly, 8 Brittany Hogan, 7 Aoife Wafer, 6 Grace Moore, 5 Sam Monaghan ©, 4 Dorothy Wall, 3 Christy Haney, 2 Neve Jones, 1 Linda Djougang

A disposizione: 16 Sarah Delaney, 17 Niamh O’Dowd, 18 Sadhbh McGrath, 19 Fiona Tuite, 20 Eimear Corri, 21 Molly Scuffil-McCabe, 22 Nicole Fowley, 23 Aoife Dalton Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Beatrice Rigoni, 12 Emma Stevanin, 11 Alyssa d’Incà, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan ©, 8 Ilaria Arrighetti, 7 Francesca Sgorbini, 6 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani

A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Isabella Locatelli, 20 Beatrice Veronese, 21 Alessandra Frangipani, 22 Francesca Granzotto, 23 Beatrice Capomaggi A cura di OnRugby.it

Azzurre in campo oggi contro l'Irlanda Archiviato il torneo maschile su Sky e su NOW è possibile seguire tutte le partite del Sei Nazioni femminile, con l’Italia sempre in diretta. Oggi, domenica 31 marzo da non perdere la seconda giornata con le Azzurre impegnate a Dublino contro l'Irlanda: match live dalle ore 16 su Sky Sport Max e NOW.